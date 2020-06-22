YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de su taşkınları sonrası temizlik sürüyor

Başiskele’de su taşkınları sonrası temizlik sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış sonrası yaşan sel ve su taşkınları sonrası Başiskele Belediyesi ilçenin dört bir tarafında temizlik çalışması gerçekleştirdi.Aşırı yağışların başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, sel ve su taşkınları sonrasında yollarda, caddelerde ve alt geçitlerde oluşan çamur birikintilerini temizledi.

Şiddetli yağış sonrası yaşan sel ve su taşkınları sonrası Başiskele Belediyesi ilçenin dört bir tarafında temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Aşırı yağışların başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde çalışan Başiskele Belediyesi ekipleri, sel ve su taşkınları sonrasında yollarda, caddelerde ve alt geçitlerde oluşan çamur birikintilerini temizledi. Çalışmalarda yağmur sularının çekilmesiyle yağmur suyu kanalları ve mazgallardaki kum, çakıl ve çamur birikintilerini temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. İş makineleri, su tankerleri ve yol süpürme araçlarıyla hummalı bir şekilde çalışan belediye ekipleri, ilçe genelinde oluşan çamur ve moloz atıklarını tazyikli suyla temizleyerek vatandaşların mağduriyetlerini giderdi.
Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Yasin Özlü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü, “İlçemizde yaşanan şiddetli yağışın ardından teyakkuz halinde olan belediye ekiplerimiz, ilk andan itibaren zaman kaybetmeden canla başla çalışmalara başladılar. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetleri ortadan kaldırılana kadar çalışmalarımız devam edecek. Şiddetli yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Mevla daha beterinden aziz milletimizi muhafaza eylesin” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

Akdeniz Üniversitesi Layla’nın yüzünü güldürdü

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

441 konut sakinleri yüksek aidattan şikayetçi

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:07
Akşam
20:42
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Seymen Eczanesi
Golcuk
Aydın Eczanesi
Izmit
Seyhan Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.