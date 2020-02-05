YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek

Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:35 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, “Kültür Sanat Etkinlikleri” ile Şubat ayında Başiskeleliler için dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında siyasetten sağlığa, tasavvufi sohbetlerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok program izleyiciyle buluşacak.

Başiskele’de Şubat ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek

Başiskele Belediyesi, “Kültür Sanat Etkinlikleri” ile Şubat ayında Başiskeleliler için dolu dolu etkinlik takvimi hazırladı.
Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında siyasetten sağlığa, tasavvufi sohbetlerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok program izleyiciyle buluşacak. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla kültür ve sanat faaliyetlerine yeni dönemde ağırlık veren Başiskele Belediyesi, Şubat ayında 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler’e hitap edecek bir program hazırladı.
Başiskele’de nitelikli etkinlikleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunmayı hedefleyen Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, ilk olarak Kocaeli Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Poyraz Gürson’u ağırlayacak. Doç. Dr. Poyraz Gürson, 7 Şubat Salı günü saat 19:00’da Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda “Yeni Konsept Savaş” adlı konferans ile Başiskeleliler ile buluşacak.
Sağlıklı yaşam konusunda halkın bilinçlenmesine büyük önem veren Başiskele Belediyesi, bu aydaki etkinlik takviminde sağlık seminerine de yer verdi. “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler” konulu seminer ile Doktor İlyas Türköz, 12 Şubat Çarşamba günü saat 10:00’da halkı alternatif tıp konusunda bilinçlendirecek.
Milli ve manevi değerlerin ilçede korunması ve yaşatılması için etkinlik takvimine tasavvuf sohbetlerini de ilave eden Başiskele Belediyesi, geçen seneki yaz etkinliklerine de katılan Fatih Çıtlak’ı tekrar Başiskele’ye getiriyor. Fatih Çıtlak ile Sohbet Buluşması 20 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da Yeniköy Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Başiskele Belediyesi, geleceğin umudu olan çocukları bu ayda da unutmadı. Somestr tatilindeki çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi gösteren ve çok beğenen çocuklara Şubat ayında da sürpriz yaptı. Minik Sincaplar adlı tiyatro oyunu Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda 25 Şubat Salı günü saat 11:00 ve saat 13:30’da iki seans halinde ücretsiz gösterime girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:19
İkindi
16:02
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Alcan Eczanesi
Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Duru Eczanesi
Darica
Neşe Eczanesi
Gebze
Filiz Eczanesi
Korfez
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.