YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesiyle ilçenin her mahallesinde sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, yeşil alanları köşe bucak temizliyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesiyle ilçenin her mahallesinde sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, yeşil alanları köşe bucak temizliyor. İlçe genelinde yol kenarlarındaki yabani ot ve bitkileri biçerek temizleyen belediye ekipleri, mıntıka temizliği de yapıldıktan sonra yol süpürme aracıyla süpürülüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, bayram temizliğinde de dezenfekte çalışmalarını devam ettirerek ilçeyi tertemiz hale getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 bin seyircili online konser

10 bin seyircili online konser

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Nazar Eczanesi
Golcuk
Mavi Eczanesi
Derince
Bilge Eczanesi
Gebze
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.