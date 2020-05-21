Başiskele’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Başiskele Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesiyle ilçenin her mahallesinde sokak ve caddeleri, park ve bahçeleri, yeşil alanları köşe bucak temizliyor. İlçe genelinde yol kenarlarındaki yabani ot ve bitkileri biçerek temizleyen belediye ekipleri, mıntıka temizliği de yapıldıktan sonra yol süpürme aracıyla süpürülüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler, bayram temizliğinde de dezenfekte çalışmalarını devam ettirerek ilçeyi tertemiz hale getiriyor.

