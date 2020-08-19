YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında şikayet ve programlar çerçevesinde temizlik işlerini sürdürmeye devam ediyor.Korona virüs ile verilen mücadelede sürecin başından bu yana vatandaşların tedbirlerine ilaveten kentin tüm bölgelerinde personelleriyle çalışmalarını titizlikle sürdüren Başiskele Belediyesi, her noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarında şikayet ve programlar çerçevesinde temizlik işlerini sürdürmeye devam ediyor.
Korona virüs ile verilen mücadelede sürecin başından bu yana vatandaşların tedbirlerine ilaveten kentin tüm bölgelerinde personelleriyle çalışmalarını titizlikle sürdüren Başiskele Belediyesi, her noktada temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kentte yayaların da kullanmakta olduğu alt geçitler özellikle sıcak havalarda, yarı kapalı olması münasebetiyle koku ve benzeri şikayetlere sebep olabiliyor. Başiskele Belediyesi ekipleri, bu durumun önünü kesmek adına rutin programlar çerçevesinde temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:00
Yatsı
21:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Duru Eczanesi
Darica
Aydın Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Golcuk
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Yarımca Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.