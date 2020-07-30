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Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, sineklerle mücadele ile ilgili Kurban Bayramı’nda da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Yaz aylarında su birikintilerinde türemeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak her mahallede sürdüren Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam edecek.

Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, sineklerle mücadele ile ilgili Kurban Bayramı’nda da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz aylarında su birikintilerinde türemeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak her mahallede sürdüren Başiskele Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam edecek. Başiskele’de vektörle mücadele kapsamında hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, ilaçlama çalışmaları yanı sıra vatandaşları da bilgilendiriyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokmasının önüne geçilmesi de halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor.
Öte yandan Başiskele Belediyesi kurban yakalama hizmeti verecek.Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmeti Birimi bünyesinde Veteriner Hekim Ramazan Karagöz’ün önderliğinde kurulan “Kurban Yakalama Ekibi” olaya hemen müdahale edecek. Kaçan kurbanlıklar hayvanlara zarar verilmeden uyuşturularak yakalanacak ve sahiplerine teslim edilecek.Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Çağrı Merkezi’ni arayacak.

Başiskele’de vektörlerle mücadele sürüyor

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