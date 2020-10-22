YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de yeni imar yolları

Başiskele’de yeni imar yolları

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin yeni cazibe merkezi olan ve her geçen gün vatandaşların güzel yaşamak için gün geçtikçe daha çok rağbet ettiği Başiskele’de yeni imar yolları açılmaya devam ediyor.Başiskele’de artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerleri de artıyor.

Kocaeli’nin yeni cazibe merkezi olan ve her geçen gün vatandaşların güzel yaşamak için gün geçtikçe daha çok rağbet ettiği Başiskele’de yeni imar yolları açılmaya devam ediyor.
Başiskele’de artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerleri de artıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlar çerçevesinde ilçeye yeni yollar kazandırılıyor. Ekipler son olarak Fatih Mahallesi Ceviz Sokak, Körfez Mahallesi Ala Sokak, Şehitekrem Mahallesi Sakarya Caddesi ve Pasadağ Mahallesi Hastane Caddesi’nde bir sokağın yol açımı ve dolgu malzemesi serimini gerçekleştirdiler. Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir özveriyle aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, açılan yeni imar yollarıyla hem bölgedeki yapılaşmaların yol sorununu çözerken, hem de ilçedeki trafik ağının genişlemesini sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Anıl Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Demet Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Özbay Eczanesi
Golcuk
Sevil Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.