YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de yeni imar yolları açılıyor

Başiskele’de yeni imar yolları açılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli’nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.Kentte alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planlarına uygun olarak yeni yollar açıyor.

Başiskele Belediyesi, her geçen gün Kocaeli’nin en cazibe merkezi kenti olmaya yeni imar yolları açmaya devam ediyor.
Kentte alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda imar planlarına uygun olarak yeni yollar açıyor. Mevsim şartlarının da uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına sonbahar aylarında da devam eden ekipler, son olarak Paşadağ Mahallesi Devran Sokak’ta yol açma ve dolgu çalışması gerçekleştirdi. İlçenin her bir köşesine hizmet eden belediye ekipleri daha önce Camidüzü Mahallesi’nde yeni imara açılan yollarda reglaj çalışmasının ardından tüvenen malzeme serimi gerçekleştirdiler. Ekipler daha sonra Damlar Mahallesi Selimoğlu Sokak’ta da yol açma ve dolgu çalışmaları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası
Küçükçekmece Belediyesine ISO 27701 sertifikası
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:02
Öğle
12:52
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Oğuz Eczanesi
Izmit
Eriş Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Aydın Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.