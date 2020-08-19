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Başiskele’de yollar parkeleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ilçede bulunan yollarda parke çalışması gerçekleştiriyor.Başiskele Belediyesi, kentte vatandaşların taleplerinin alınması üzerine planlamalarını gerçekleştirerek, programlar dahilinde çalışmalarını tamamlıyor.

Başiskele Belediyesi, ilçede bulunan yollarda parke çalışması gerçekleştiriyor.
Başiskele Belediyesi, kentte vatandaşların taleplerinin alınması üzerine planlamalarını gerçekleştirerek, programlar dahilinde çalışmalarını tamamlıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Fatih Mahallesi Saadettin Sokak, Asır Sokak ve Afacan Sokak’ta parke yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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