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Başiskele’de yollar ve kaldırımlar temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından cedde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıyor.Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakları, kaldırımları biriken toz, toprak ve çamurdan arındırmak için tazyikli suyla yıkıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından cedde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakları, kaldırımları biriken toz, toprak ve çamurdan arındırmak için tazyikli suyla yıkıyor. Ekipler ayrıca cadde ve sokaklardaki ağaç ve bitkileri de sulamayı ihmal etmiyor. Belediye ekipleri, vatandaşların genel sağlığını korumak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacı ile çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.
Bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Yol kenarlarında park halindeki otomobiller ekipleri zorlasa da yollar köşe bucak temizlendi. Yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalıkların da önüne geçilirken, korona virüs ile mücadele de devam ettiriliyor.

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