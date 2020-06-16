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Başiskele’deki park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:37 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçeleri yaza hazırlamaya devam ediyor.Başiskele Belediyesi, korona virüs ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken rutin belediyecilik işlerini de aksatmadan devam ediyor.

Başiskele’deki park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçeleri yaza hazırlamaya devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, korona virüs ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken rutin belediyecilik işlerini de aksatmadan devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda yaptıkları çalışmalarla park ve bahçelerde otların biçilmesi, bankların ve kamelyaların tamiri, çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı, çit boyama, mıntıka temizliği gibi çalışmaları yaparak çevreyi güzel bir görünüme kavuşturdu.
Çalışmaların tüm mahallelerde periyodik olarak yapıldığı ilçede son olarak ekipler, Altınkent Mahallesi Altınkent Parkı, Atakent Mahallesi Atakent Parkı, Barbaros Mahallesi Çalık Sokak Parkı, Sağlık Yolu Sokak Parkı, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Tuğra Sokak Parkı, Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi Parkı, Sahil Mahallesi Sahil Parkı, Sepetlipınar Mahallesi Şengüller Sokak Parkı, Yeniköy Merkez Mahallesi Olimpik Havuz Parkı ve Gardenya Parkı’nda mıntıka temizliği ve Kullar Yakacık Mahallesi Güzel Parkı’nda oyun grubu, ahşap tamiri çalışmalarını gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca Mahmutpaşa Mahallesi Fakülte Caddesi Evimiz Sitesi yanında bulunan refüjün bitkilerin fonlanmasını, Tepecik Mahallesi’nde yol ve kaldırımlardaki yabani otların kesimini, Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinin ot kesimini, Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi refüjlerindeki yabani otların tırpanlanması çalışmalarını tamamladı.

Başiskele’deki park ve bahçeler yaza hazırlanıyor

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