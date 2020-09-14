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Başiskele’deki yaz etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

“Mesafe Sanata Engel Değildir” sloganıyla Yaz Etkinlikleri düzenleyen Başiskele Belediyesi, yaz boyunca kent sakinlerini eğlendirdi.Başiskele Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yaz etkinliklerinin son programı yapıldı.

“Mesafe Sanata Engel Değildir” sloganıyla Yaz Etkinlikleri düzenleyen Başiskele Belediyesi, yaz boyunca kent sakinlerini eğlendirdi.
Başiskele Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yaz etkinliklerinin son programı yapıldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde tüm Korona virüs tedbirleri alınarak sürdürülen yaz etkinliklerinde Türk Halk Müziği’nden Urfa sıra gecelerine, Erzurumlu Aşıklar’dan Türk Sanat Müziği’ne, Batı Trakya, Rumeli ve Balkan türkülerinden Karadeniz Türküleri’ne kadar her kesime hitap eden konserler gerçekleştirildi. Başiskele’nin genç yetenekleri için de ayrı bir sahne kuran Başiskele Belediyesi, gençlerin yoğun ilgisini de topladı.
Yaz ayları boyunca düzenlenen 2020 Yaz Etkinlikleri kapsamında son olarak Karadeniz müziğinin güçlü sesi Bedirhan sahneye çıktı. Bedirhan’dan önce sahne alan yöresine ait genç yetenek Enes Özgür’de bir hayran kitlesi edindi. Karadeniz müziğinde birbirinden güzel eserler seslendiren Enes Özgür halktan tam not aldı. Ardından Bedirhan’ın tüm dinleyenleri mest eden konseriyle konserler devam etti.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Korona virüs tedbirleri kapsamında alana dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Konseri dinlemeye gelenlerin oturacakları sandalyeler sosyal mesafeye uygun ayarlanırken, maskesiz hiç kimse etkinlik alanına alınmadı. Keyifli bir akşam geçiren Başiskeleliler, Karadeniz müzikleri ile büyük coşku yaşadılar. Etkinlikte Belediye Başkanı Yasin Özlü de sahneye çıkarak Bedirhan ile birlikte türküler söyledi. Unutulmaz anlar yaşanan etkinlik sonunda Başkan Özlü, sahne performansıyla sahildeki vatandaşları coşturan Bedirhan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Başiskele Belediyesi her yörenin ses ve enstrümanlarına yer veren yaz akşamları etkinliklerinde her yöreden sanatçıyı sahilde ağırladı. Ermeni Türküleriyle sahili coşturan Figen Özdil türküseverlerden tam not aldı. Yine bu etkinlikte de sanatçı ve sanatsever komşularını yalnız bırakmayan Başkan Özlü katılımcılara çiçek takdim etti.

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