YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’den 17 Ağustos’a özel anma programı

Başiskele’den 17 Ağustos’a özel anma programı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21.

Başiskele Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıldönümüne özel Başiskele Sahili’nde genel anma programı düzenledi.
Başiskele Belediyesi 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. Başiskele Sahili’nde “Unutmadık, Unutmayacağız” isimli fotoğraf sergisinin de yer aldığı programda İbrahim Demirhan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Öte yandan programda Başiskele İlçe Müftü Vekili Vaiz Muhammed Yıldız tarafından deprem şehitleri için dualar edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyuldu.
Deprem Şehitleri için ilk anma programı, Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda, ikindi namazı sonrası Yeniköy Merkez Mezarlığı’nda, akşam namazı sonrası Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii ve Altınkent Mahallesi Merkez Camii’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile gerçekleşti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yakınlarının kabri başında dualar ederken duygu dolu anlar yaşadı. Başiskele sahilinde 21. yıl önce yaşanan en acı 45 saniye sonrası yaşananlara dair tüm fotoğraflar derlenerek sergilendi. Sergilenen fotoğraflar ziyaretçilerini o günlere götürdü.
Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, deprem şehitlerini rahmetle anarak yakınlarına baş sağlığı diledi. Başkan Özlü, “Bugün programımızı gerçekleştirdiğimiz ve birçok etkinliğimize ev sahipliği yapan Başiskele Sahilimiz 21 yıl önce çok daha farklıydı. Sahilin belirli noktalarından bugün baktığınızda D-130 karayolunu görebiliyorsunuz ama o gün sahile geldiğinizde buradan baktığınızda aynı karayolu göremezdiniz. Çünkü çok yüksek binalar vardı ve ne yazık ki 21 yıl önce o acı 45 saniyede, o binalarda çok büyük kayıplarımız oldu. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah böyle felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın. Bugün buradan tüm deprem şehitlerine hediye edeceğimiz, okunan Kuran-ı Kerim tilavetleri ve dualarla bir anma programı tertipledik” dedi.
Belediye olarak bir daha bu acıların yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Başiskele coğrafik yapısı nedeniyle sahip olduğu deprem bölgesi özelliğine istinaden yapılaşmalarımız dayanıklı ilerliyor. Sağlam binalar yükseliyor bugün ve ciddi bir zemin etüt çalışması yapılıyor. Kuran-ı Kerim ve dualarımızın ardından açacağımız fotoğraf sergimiz ile depremi unutmuyoruz, unutturmuyoruz. 5 gün boyunca 17.30-23.00 saatleri arasında açık olacak sergimiz tüm hemşerilerimizin ziyaretini bekliyor” şeklinde konuştu.
Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından Serindere’de sesiyle dağları yankılayan videosu ile yüksek beğeni alan İbrahim Demirhan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Başiskele İlçe Müftü Vekili Muhammed Yıldız hocanın duaları program sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Şifa Eczanesi
Kandira
Beylik Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Derbent Eczanesi
Kartepe
Gültaç Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmit’te yaralanan güvercinin yardımına belediye ekipleri koştu

İzmit’te yaralanan güvercinin yardımına belediye ekipleri koştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.