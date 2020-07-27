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Başiskele’nin şanslı çocuklarının çömlek deneyimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, 2020 Sahil Sanat Günleri kapsamında ilçe sahilinde çömlek deneyimi etkinliği düzenledi.Metalurji ve malzeme mühendisi Anıl Özçevik ile kimya mühendisi eşi Yaşıya Özçevik, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Başiskeleliler ile bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi, 2020 Sahil Sanat Günleri kapsamında ilçe sahilinde çömlek deneyimi etkinliği düzenledi.
Metalurji ve malzeme mühendisi Anıl Özçevik ile kimya mühendisi eşi Yaşıya Özçevik, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Başiskeleliler ile bir araya geldi. Seyyar atölyelerini ilçe sahilinde kuran mühendis çift, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. “Mesafe Sanata Engel Değildir” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, çamura dokunup şekillendirmenin keyfini yaşadılar. Etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de seyyar çömlek atölyesini ziyaret ederek çocuklarla birlikte çömlek yaptı.
Öte yandan Başiskele Belediyesi, 2020 Sahil Sanat Günleri kapsamında sahilde 4 Mevsim Başiskele Fotoğraf Sergisi gerçekleştirdi. Başiskele Belediyesi’nin önceki yıllarda düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışmalarında dereceye giren ve sergiye seçilen fotoğraflar tekrar vatandaşların beğenisine sunuldu. Başiskele’nin 4 mevsim fotoğraflarının sergilendiği etkinliğe sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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