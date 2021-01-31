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Başiskele’nin yeni araçları hizmete başladı

31.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Başiskele Belediyesi’nin yeni hizmet araçları, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da teşrifleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kapalı Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle teslim alınan Başiskele’nin 74 hizmet aracı mesaiye başladı.

Başiskele Belediyesi’nin yeni hizmet araçları, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da teşrifleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kapalı Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle teslim alınan Başiskele’nin 74 hizmet aracı mesaiye başladı. 71’i hibe olarak alınan ve 3 tanesi de belediyenin kendi girişimleriyle edinilen hizmet araçları, vatandaşlara hizmet götürmek için yollara çıktı. Başiskele Belediyesi’nin hizmetlerini daha kaliteli, verimli ve etkin yerine getirmesini sağlayacak olan belediyenin öz malı olan yeni hizmet araçları ayrıca belediyeye büyük bir tasarruf sağlayacak. Belediyenin en az 10 yıllık araç yatırımı ihtiyacını karşılayacak olan yeni hizmet filosu, hizmet maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak. Başiskele’de işler daha ekonomik ve daha kaliteli işler olacak.
Yeni hizmet araçları filosuyla büyük bir gelir elde eden Başiskele Belediyesi, bu gelire ek olarak eski hizmet araçlarını da satışa çıkardı. Başiskele Belediyesi tarafından araç satış ihalesi ile belediyenin yaklaşık 3 Milyon 150 bin TL’lik bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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