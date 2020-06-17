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Başiskele’ye Tükiye’nin ilk Sıfır Atık Parkı inşa edilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, daha temiz ve çevreci bir ilçe amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak Sıfır Atık Parkı oluşturmak için çalışma başlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Seferberliği”ne Başiskele Belediyesi’nden destek sürüyor.

Başiskele Belediyesi, daha temiz ve çevreci bir ilçe amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak Sıfır Atık Parkı oluşturmak için çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Seferberliği”ne Başiskele Belediyesi’nden destek sürüyor. Bu kapsamda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Sıfır Atık Parkı, Yeşilkent Mahallesi’nde inşa edilecek. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un desteğiyle Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Sıfır Atık Parkı, hem çevreyi koruyacak hem de israfın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.
Öğretim Üyesi Demirkol ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Yasin Özlü, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyan proje hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Sıfır Atık Parkı’mızı yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. Bu projemizle, geri dönüşüm materyallerinin ilçemizdeki çevresel etkilerini minimize edecek ve bu malzemelerin tekrar kullanılmasını sağlayarak israfın önüne geçeceğiz. Böylece hem de çevremizi ve dünyamızı koruyacak, hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için yaptığımız bu projemizde, çocuklarımızdan başlayarak tüm Başiskeleli hemşehrilerimize geri dönüşüm kültürü oluşturacak, bir farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyeceğiz. Çocuklarımız buraya öğretmen ve velileriyle gelerek geri dönüşümü yaşayarak öğrenecek” dedi.
Başiskele’nin eşsiz manzarasına sahip Yeşilkent Mahallesi’nde eski iş merkezi karşısındaki dükkanların arkasında toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Sıfır Atık Parkı’nda her biri 108 metrekarelik 7 tane altıgen bölümden oluşacak. Sıfır Atık Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, plastik, ahşap, seramik, araba lastiği, metal, naylon gibi çevreye zarar veren materyallerin hem geri dönüşüm hikayelerini öğrenilebilecek hem de açık havada kurulan atölyelerde öğretmenleri rehberliğinde çalışmalar yapabilecekler.

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