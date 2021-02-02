Başiskele’ye Yeni Nesil Gençlik Merkezi

Başiskele Belediyesi, gençlere yönelik yapığı çalışmalar kapsamında ilçeye, "Yeni Nesil Gençlik Merkezi" kazandıracak.

Çağın gereklerine uygun teknolojik alt yapısıyla gençlerin taleplerine cevap verecek Yeni Nesil Gençlik Merkezi Projesi’ni Başiskele’de hayata geçirmek için Ankara’da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen hafta AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu makamında ziyarette bulundu. Yaklaşık bir saat süren ziyarette merkez ile ilgili detayları Bakan Kasapoğlu’na anlatan Başkan Özlü, Başiskele’de gençlere yönelik yapılan ve yapılacak olan hizmetleri de anlattı.

Misafirperverlikleri ve ilçeye yapmış olduğu desteklerinden dolayı Bakan Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden heyet, 2021 yılında hayata geçmesi planlanan Yeni Nesil Gençlik Merkezi’nin açılışına da davet ettiler.

Dijital içerik stüdyoları

Başiskele’nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu mahallelerinden biri olan Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılacak olan gençlik merkezi, mevcut gençlik merkezlerinden çok farklı bir konseptte olacak. Bilim ve teknoloji çağına uygun, gençlerin taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi’nde profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını kaydedebilecek. Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Video içerik üretmek isteyen Youtuberlar’ın uğrak mekanı olacak. Başiskele’nin yeni nesil gençlik merkezi Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.

400 kişilik çok amaçlı eğitim salonu

Güçlü bilgisayarların ve hızlı internet erişiminin yer alacağı merkezde ayrıca 400 kişilik çok amaçlı eğitim salonu ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için spor yapabilecekleri fitness salonu da olacak.



