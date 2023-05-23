Başiskele’ye yeni yollar kazandırılıyor

Başiskele’de yeni imara açılan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Kentin yollarında sıcak asfalt ve parke yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde yol çalışması gerçekleştiriyor. Başiskele Belediyesi, son olarak Yeşilyurt Mahallesi Öznur Sokak ve Nazlı Sokak’ta sıcak asfalt sererek yolları konforlu hale getiriyor. Belediye ekipleri, sıcak asfalt çalışması yanı sıra parke yol çalışmalarına devam ediyor. Fatih Mahallesi’nin yeni imara açılan yollarından biri olan Devletli İdris Sokak’ın parke yol ile kaplanması için hazırlık yapılıyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan yolun kaldırım bordürlerini yerleştirdikten sonra park yol ile kaplamaya devam edecek. Kentin birçok noktasında vatandaşların talepleri ve planlar çerçevesinde yol onarım ve bakım işleri de yapılıyor. Şehit Ekrem Mahallesi Marmara Caddesi’nde parke yol tamiratı ve Seymen Mahallesi Bebek Sokak’ta kaldırım tamiri yapıldı.



