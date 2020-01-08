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  4. Başkale Belediyesinden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesi

Başkale Belediyesinden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesi

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale Belediyesi’nden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesi kırsal mahalle okullarında sahneleniyor.Başkale Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Bir oyun bin tebessüm’ projesi kapsamında Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterileri kırsal mahalle okullarında sahneleniyor.

Van’ın Başkale Belediyesi’nden ‘Bir oyun bin tebessüm’ projesi kırsal mahalle okullarında sahneleniyor.
Başkale Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Bir oyun bin tebessüm’ projesi kapsamında Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro gösterileri kırsal mahalle okullarında sahneleniyor. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro gösterileri ile trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturuluyor.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın eşi Esra Solak ve Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Erek Mahallesi İlkokulunu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla karşılanırken, tiyatro gösterileri kapsamında öğrencilere, trafik kuralları, saygı ve hoşgörü anlatıldı. Ekipler beraberinde götürdükleri yaş pastayı öğrencilerle birlikte kesti. Öğrenciler güzel vakit geçirirken, kendileri için hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak yaptığı açıklamada, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Başkale Kız Meslek Lise 11. Sınıf Moda Tasarım Bölümü Öğrencisi Rojin Başaran,, tiyatro gösterilerini severek yaptıklarını belirterek, “Buradaki amacımız çocuklara trafik kullarını anlatmak. Kötülere değil de iyilere yöneltmek istiyoruz. Bunu yaparken de çocukları sevindirmek istiyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Tekrardan buraya uğramayı çok istiyoruz. “dedi.
Başkale Kız Meslek Lise 11. Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi Evin Atli ise, “Çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim. Yaptığımız bu etkinlikle çocuklara trafik kurallarını öğretmeyi amaçlıyoruz. Çünkü trafik kuralları hayatımızı etkiliyor. Çocuklar bu gösterimizle trafik kurallarını öğrenmiş oluyor” dedi.

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Catak
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