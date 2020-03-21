Başkale zabıtası korona virüs önlemlerini denetledi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki iş yerlerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.

Başkale Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Vatandaşların sağlığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri de ilçe genelinde iş yerlerinde hijyen denetimlerinde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aşan’ın katılımıyla denetim yapan ekipler tarafından ilçede bulunan marketler ve manavları denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler tarafından, iş yerlerinin dışarıda açık ürün satıp satmadığı, çalışanların eldiven kullanmaları hususunda iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Halit Aşan, tüm esnaflardan daha çok duyarlılık beklediklerini ifade ederek, gerekli önlemleri alan iş yerlerine de ayrıca teşekkür etti.

