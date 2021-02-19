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Başkale’de 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

19.02.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Başkale’de 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince 3 ayrı evde yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’ndeki 3 ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince 3 ayrı evde yapılan aramada 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’ndeki 3 ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda toplam 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili şüpheli C.U. ve bilgi sahibi A.B. ve Ö.K. isimli şahıslar ile ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Başkale’de 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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