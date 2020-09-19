Başkale’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

Van’ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde tören düzenlendi.

Başkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Personel Yüzbaşı Cağlar Aktaş yaptı. Düzenlenen törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdür Süleyman Trak, gaziler ve kamu kurum müdürleri katıldı.

