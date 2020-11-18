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Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 18.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 38 bin 750 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasında operasyon düzenlendi.

Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 38 bin 750 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasında operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 adreste yapılan aramada, yurda kaçak yollarla getirilen çeşitli markalarda bandrolsüz 38 bin 750 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların daha önce uyuşturucu kaçakçılığından arandığı belirtildi.

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