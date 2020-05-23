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Başkale’de 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 23.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucunda araziye gizlenmiş 5 paket halinde toplam 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale’de 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucunda araziye gizlenmiş 5 paket halinde toplam 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Başkale İlçesi Böğrüpek Mahallesinde icra edilen operasyonda araziye gizlenmiş 5 paket halinde toplam 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

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