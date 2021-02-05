Başkale’de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde bidon içerisinde samanlıkta gizlenen 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Albayrak Mahallesi’nde ikamet eden L.Ü. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada hayvan ahırının yan tarafında bulunan samanlıkta saman altına gömülmüş vaziyette 2 adet bidon içerisinde toplamda 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, L.Ü. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

