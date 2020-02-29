YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkale’de deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Başkale’de deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

VAN HABERLERİ  | 29.02.2020 10:15 | Son Güncelleme

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar gören Van’ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yaralar sarılıyor.Depremde Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahalleler yerle bir oldu.

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar gören Van’ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede yaralar sarılıyor.
Depremde Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahalleler yerle bir oldu. Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından seferberlik ilan etti. Bölgedeki ahırların enkaz kaldırma çalışmaları başlarken, hayvanlar için de çadırlar kuruluyor. Bölgeye giden ekipler Özpınar, Gelenler, Güvendik, Kaşkol ve Böğrüpek mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) depremin hemen ardından bölgeye yaklaşık 5 bin çadır, soba, battaniye gönderip çadır kentleri kurarken, 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise enkaz altında kalan ve kullanılmaya elverişli eşyalarını çıkararak çadırlara götürüyor. Bazı vatandaşlar da evlerini yakın köy ve mahallere taşıyor. Depremden hem sonra devletin tüm imkanlarıyla kendileri için seferber olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkilere teşekkür ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Edremit Belediyesi’nden “bayrak” çağrısı

Edremit Belediyesi’nden “bayrak” çağrısı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Van Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:24
İkindi
15:33
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Van Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.