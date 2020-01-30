YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkale’de hasta kurtarma operasyonu

Başkale’de hasta kurtarma operasyonu

VAN HABERLERİ  | 30.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde kardan dolayı yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu.Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aydemir Mahallesi’ne bağlı Çatalkaya mezrasında yaşayan Kudret Esen (49) isimli vatandaş, aniden rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Van’ın Başkale ilçesinde kardan dolayı yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu.
Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aydemir Mahallesi’ne bağlı Çatalkaya mezrasında yaşayan Kudret Esen (49) isimli vatandaş, aniden rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yol kardan dolayı kapalı olduğu için Van Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil Servis ekipleri harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi. Karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışma mesaisinin ardından hastaya ulaşılabildi. Sağlık ekipleri, evde hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köylülerin yardımıyla ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı. Solunum yetmezliği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Esen’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:25
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:51

Van Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Hayat Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Hilton’dan muhteşem yılbaşı programı

Hilton’dan muhteşem yılbaşı programı

Op. Dr. Kamil Yavuzer Urartu Göz’de

Op. Dr. Kamil Yavuzer Urartu Göz’de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.