Başkale’de hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde kardan dolayı yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu.

Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aydemir Mahallesi’ne bağlı Çatalkaya mezrasında yaşayan Kudret Esen (49) isimli vatandaş, aniden rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Yol kardan dolayı kapalı olduğu için Van Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil Servis ekipleri harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi. Karla mücadele ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışma mesaisinin ardından hastaya ulaşılabildi. Sağlık ekipleri, evde hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köylülerin yardımıyla ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı. Solunum yetmezliği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Esen’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

