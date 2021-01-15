YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkale’de kar yağışı

Başkale’de kar yağışı

15.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Başkale ilçesinde sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.

Van’ın Başkale ilçesinde sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. 43 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı ilçede yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabah güne karla uyanan Başkaleliler, kar yağışının sevincini yaşarken, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Yüksek kesimlerde 20, ilçe merkezinde ise 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışı 43 yerleşim yerinin yolunu da ulaşıma kapattı.
İlçede esnaflık yapan Hacı İbrahim Aydın, yağışların kuraklık için iyi olacağını belirterek, “Ülkemizde bu yıl biraz kuraklık var. Allah’ın izniyle kuraklık olmayacak. Yağışlar yağacak, yağıyor artık. Bizim memlekette genelde yağışlar bu aydan itibaren oluyor. Allah’ın izniyle yağışlar çok olacak, kuraklık olmayacak. Su hayattır su olmazsa hayat olmaz. Kar yağışına alışığız, yağmayınca özlüyoruz” diye konuştu.
Geçmiş yıllara göre kar yağışının daha az olduğunu söyleyen Sedat Teymur ise “Bu sene fazla kar gelmedi. Kuraklık oldu. Kar yağışından dolayı çok sevindik. Allah’a şükürler olsun. Daha çok yağmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:21
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Van Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Huzur Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Erciş’te günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek

Erciş’te günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek

Vanlı çobanlar yayla sezonunu kapattı

Vanlı çobanlar yayla sezonunu kapattı

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve yağış uyarısı

Van’da 113 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da 113 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Müdür Okuducu: “Enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız”

Müdür Okuducu: “Enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanmalıyız”

Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 51 kilogram eroin ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.