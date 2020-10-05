Başkale’de kimlik kartına ehliyet bilgilerinin yüklenmesi devam ediyor

Van’ın Başkale ilçesinde ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleme işlemleri yapılıyor.

’Hayat Kimliğinle Kolay’ projesi kapsamında Van’ın Başkale ilçesinde kimlik kartına sürücü belgesi bilgilerini yükleme işlemleri devam ederken, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da ehliyetini kimliğine yükledi. Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesinden randevu alarak sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında işlemleri yapıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe nüfus müdürü Şükrü Güler’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Solak, vatandaşlar için oluşturulan Alo 199 nolu hattı veya https://randevu.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu alarak beraberinde getirdiği sürücü belgesini kimliğine yükleme işini gerçekleştirdi. Uygulamanın ülkemize ve Başkale’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Solak, "Burada yığılma olmaması için randevu sistemi ve HES kodu uygulaması ile vatandaşlar içeri alınıyor. Her işlemden önce hem memurların hem de vatandaşlarımızın gerekli dezenfekte işlemlerini yapmakta. Bu uygulama vatandaşlarımız için kolaylık oldu. Burada 1 dakika gibi kısa sürede kimlik ile ehliyet kartlarını birleştiriliyor. Vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. Sağlığımız için biraz daha duyarlı olalım" dedi. Vatandaşlardan Talat Bayer de, bu işlem için randevu aldığını ve işleminin kısa sürede yapıldığını belirterek, "memur arkadaşlara çok teşekkür ederim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak işlem yapılıyor. Ehliyetimiz ve kimliğimiz artık tek kart oldu. Bu uygulamadan çok memnunuz“ dedi.

