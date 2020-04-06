Başkale’de konteyner kente yerleşim başladı

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat’taki depremin ardından kurulumu tamamlanan konteynerlere vatandaşlar yerleşmeye başladı.

Merkezi İran’ın Khoy kenti olan ve 23 Şubat’ta yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede yaşanan yıkımın ardından depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde 2 bin konteyner kurulması için çalışma başlatılmıştı. 6 mahallede toplamda bin 351 konteynerden 676’sının kurulumu tamamlanırken, ailelerin yerleştirilmesine başlandı. Aileler için yerleştirilen konteynerlerde; elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı.

“Devletimiz her şeyi yaptı”

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, “Şimdi de konteynerlerimiz geldi. İnşallah devletimiz bizlere ev de yapacak. 130 konteynerimiz kuruldu. Birkaç konteynerimiz eksik, AFAD yetkilileri onları da tamamlayacak. Biz devletimizden memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, valimize ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı. İnşallah bu virüs belasını içimizden def olur. Dileğimiz odur” dedi.

Gelenler Mahalle Muhtarı Özcan Işık da, depremin ardından yaşadıkları zor süreçte kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Konteynerler çadırlardan daha iyidir. Yağmurdan soğuktan barınıyoruz. Devletimiz, bakanlarımız her şeyi yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim için her şeyi yaptılar” diye konuştu.

Güvendik Mahalle Muhtarı Remzi Demir ise mahallede yaşayan tüm vatandaşlar adına kendilerine yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İyi ki biz Türk vatandaşıyız. Biz yapılan her şeyden dolayı çok memnunuz. Allah razı olsun, bize el uzattılar. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadır. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.