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Başkale’de okullar yüz yüze eğitime hazır

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde uzaktan eğitimle başlayıp 21 Eylül’de yüz yüze devam edecek yeni eğitim-öğretim sezonu için ilçedeki tüm anaokulu ve ilkokullar hazır hale getirildi.21 Eylül’den itibaren anaokulu, anasınıfı ve 1.

Van’ın Başkale ilçesinde uzaktan eğitimle başlayıp 21 Eylül’de yüz yüze devam edecek yeni eğitim-öğretim sezonu için ilçedeki tüm anaokulu ve ilkokullar hazır hale getirildi.
21 Eylül’den itibaren anaokulu, anasınıfı ve 1. sınıfları da dâhil ediliyor. Bu kapsamda ilçede bulunan tüm okullar korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlandı. Sınıflardaki masa, sandalye ve koridorlar dezenfekte edilirken giriş kapılarına dezenfektan konuldu. 14 tedbir kuralı, 1,5 metre sosyal mesafe ve uyarı levhaları bütün okullara yönlendirildi. Okul bahçeler, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edilirken, okul girişlerine el dezenfektanı ve maske bırakıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulması açısından okullarda yerlere uyarı afişleri yapıştırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için ilçede birçok okulda destek noktaları oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, okullarda yüz yüze eğitimin, ilk aşamasının anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlamasından önce hazırlıklarını en kısa sürede tamamlandığı, okulların ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime hazır olduklarını söyledi.

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