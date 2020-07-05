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Başkale’de sağanak sele neden oldu

VAN HABERLERİ  | 05.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru Ömerdağı Mahallesi’nde sele neden oldu.

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru Ömerdağı Mahallesi’nde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu mahalledeki 3 konteyner ve 2 çadır su altında kaldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bölgede tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü.
Albayrak Mahallesi’ne giden yol da su altında kaldı. Mahalleye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak suyu tahliye etmeye çalıştı.
Başkale Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, iş makineleriyle mahallelerde çalışma başlattı.

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