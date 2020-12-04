YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkale’de teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi

Başkale’de teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 04.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 4 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 4 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, bir miktar fişek ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:33
Sabah
07:01
Öğle
12:02
İkindi
14:31
Akşam
16:53
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.