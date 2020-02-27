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Başkale’deki mahallelerde devlet tüm imkanlarını seferber

VAN HABERLERİ  | 27.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği Başkale ilçesindeki mahallelerde devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.Depremin hemen ardından devletim tüm kurumları bölgeye giderken, depremzedelerin başta geçici barınma, yemek, sağlık ihtiyaçları en kısa sürede giderildi.

Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği Başkale ilçesindeki mahallelerde devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.
Depremin hemen ardından devletim tüm kurumları bölgeye giderken, depremzedelerin başta geçici barınma, yemek, sağlık ihtiyaçları en kısa sürede giderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, tüm gelişmeleri deprem bölgesine giderek takip eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğündeki Hasar Tespit Koordinasyon merkezinde son durum hakkında bilgi aldı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Karayolları, İlbank, Çevre ve Şehircilik, AFAD, Tarım Orman ve ilgili kurumlardan görevli personeller ellerindeki verileri Vali Bilmez ve AFAD Başkanı Güllüoğlu ile paylaştı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirterek, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

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