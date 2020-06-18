Başkale’deki okullarda LGS hazırlığı

Van’ın Başkale ilçesinde 20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi 97 salonda son hazırlıklar yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, Başkale’de 30 okulda gerçekleştirilecek. Başkale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri sınav öncesi öğrencilerin sağlıklı ortamlarda sınava girmesi için okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyerek okullarda çalışma başlatan ekipler, sınıfların yanı sıra okullardaki lavabo, abdesthane ve öğretmenler odası gibi tüm üniteleri de dezenfekte ediyor.

