Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti

Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, iş dünyasının sıkıntılarına kayıtsız kalmayarak bankalara çağrıda bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Acar mesajında , “Çoğunluğunu Batı Karedeniz Bölgesi Odalarının kapsadığı Bölge Odaları Toplantısını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız Ayhan Zeytinoğlu ve Odaların Yönetim Kurulu Başkanların katılımı ile telekonferans sistemi ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Gündeme getirdiğimiz en önemli konuların başında KGF Limitlerinin bankalara aktarılması, bankaların limit doldu denilerek üyelerimize olumsuz cevap vermesi ve bankaların korona virüsten olumsuz etkilenen firmalara değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırılması geliyordu. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ivedilikle açıklama yaparak bankalara bu dönemin karlılık düşünülmemesi, şirket seçecek dönem olmadığını hepimizin aynı gemide olduğunu, reel sektör olmazsa bankacılık kesiminin de olmayacağını belirterek tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalarımıza destek olmaya çağırdı. İş dünyamızın sıkıntısına kayıtsız kalmayan değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, bu zor süreçte her kurum ve kuruluşun daha sağduyulu ve anlayışla hareket etmesini temenni ediyorum. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini her kulvarda korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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