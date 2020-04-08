YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti

Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti

KARABÜK HABERLERİ  | 08.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, iş dünyasının sıkıntılarına kayıtsız kalmayarak bankalara çağrıda bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür mesajı yayımladı.Başkan Acar mesajında , “Çoğunluğunu Batı Karedeniz Bölgesi Odalarının kapsadığı Bölge Odaları Toplantısını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız Ayhan Zeytinoğlu ve Odaların Yönetim Kurulu Başkanların katılımı ile telekonferans sistemi ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik.

Başkan Acar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti

Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, iş dünyasının sıkıntılarına kayıtsız kalmayarak bankalara çağrıda bulunan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür mesajı yayımladı.
Başkan Acar mesajında , “Çoğunluğunu Batı Karedeniz Bölgesi Odalarının kapsadığı Bölge Odaları Toplantısını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız Ayhan Zeytinoğlu ve Odaların Yönetim Kurulu Başkanların katılımı ile telekonferans sistemi ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Gündeme getirdiğimiz en önemli konuların başında KGF Limitlerinin bankalara aktarılması, bankaların limit doldu denilerek üyelerimize olumsuz cevap vermesi ve bankaların korona virüsten olumsuz etkilenen firmalara değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırılması geliyordu. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ivedilikle açıklama yaparak bankalara bu dönemin karlılık düşünülmemesi, şirket seçecek dönem olmadığını hepimizin aynı gemide olduğunu, reel sektör olmazsa bankacılık kesiminin de olmayacağını belirterek tüm bankaları sıkıntıya düşen firmalarımıza destek olmaya çağırdı. İş dünyamızın sıkıntısına kayıtsız kalmayan değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, bu zor süreçte her kurum ve kuruluşun daha sağduyulu ve anlayışla hareket etmesini temenni ediyorum. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini her kulvarda korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Evinizin havasını temizleyecek bitkiler Evinizin havasını temizleyecek bitkiler
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Korona virüse karşı moral timi: Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Ailesinden 10 kişi Koronaya yakalanan yaşlı adam, Koronayı yendi

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Karabük Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
12:56
İkindi
16:35
Akşam
19:29
Yatsı
20:52

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Müge Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilikten "öğretmenevi" açıklaması

Valilikten "öğretmenevi" açıklaması

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.