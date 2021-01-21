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Başkan Acar’dan gönüllü hizmette bulunan personele teşekkür

21.01.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personelleri, pandemi sürecinde zorunlu olarak izolasyona alınan 280 vatandaşa gönüllü olarak hizmet verdi.

Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi personelleri, pandemi sürecinde zorunlu olarak izolasyona alınan 280 vatandaşa gönüllü olarak hizmet verdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tamamen gönüllü olarak hizmet veren ve ayın personeli seçilen gönüllülere teşekkür ederek belge takdim etti.
Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan pandemi, sokağa çıkma kısıtlamalarını ve enfekte vatandaşların izolasyonunu da beraberinde getirdi. İzolasyon süresince acil ihtiyaçları konusunda destek bekleyen vatandaşlar için Aliağa Belediyesi Milletin Ekibi birimi de tam mesai yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Milletin Ekibi görevlileri gecesini gündüzüne katarak Aliağa’nın her mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine koştu.
İzolasyon süresince 280 vatandaşın ilaç, maske, dezenfektan, market, manav gibi çeşitli ihtiyaçlarına yardımcı olan Milletin Ekibi görevlilerinden Mustafa Bora ve Murat Altıner ayın personeli seçildi. Belediye Başkanı Serkan Acar, makamında gönüllülük esasıyla yaptıkları hizmetlerinden ötürü Mustafa Bora ve Murat Altıner’e teşekkür ederek, ayın personeli belgesi takdim etti.

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