Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor

Real Madrid’de teknik direktör arayışı hızlandı. Florentino Perez’in favorisi Jose Mourinho olurken, yönetimde Portekizli teknik adama dair görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor
Cevdet Berker İşleyen

Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu yeniden tartışma konusu oldu. Xabi Alonso sonrası göreve getirilen Alvaro Arbeloa’nın sezon sonunda takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılmıyor.

PEREZ SÜRECİ BİZZAT YÖNETİYOR

Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor 1

Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör arayışını doğrudan kendisi yürütüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Perez’in öncelikli hedefi, daha önce de takımı çalıştırmış olan Jose Mourinho.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti sonrası yürütülen teknik direktör sürecinde genel menajer Jose Angel Sanchez ön plandayken, bu kez karar mekanizmasının başında doğrudan Perez bulunuyor.

MOURINHO GERİ DÖNÜYOR

Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor 2

Perez’in Mourinho’nun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edilirken, kulüp içindeki bazı isimlerin bu fikre mesafeli olduğu belirtiliyor. Yönetimde görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen, başkanın deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirme isteği dikkat çekiyor.

BARÇA'NIN 9 PUAN GERİSİNDE

Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor 3

İspanyol devinin son dönemdeki performansı bu arayışı hızlandırdı. Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Madrid ekibi, bu sezon da hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de Kral Kupası’na erken veda etti. LaLiga’da ise lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde kalındı.

Perez’in hedefi, üst üste gelen başarısız sezonların ardından takımı yeniden zirveye taşımak.

3 YIL ÇALIŞTIRDI

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Teknik direktörlük kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Portekizli çalıştırıcı; Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

Son olarak Fenerbahçe’de çalışan Mourinho, sezon başında bu görevinden ayrılarak yeniden Benfica ile anlaşma sağlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdüFenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsun’da şampiyonluk maçı heyecanı: Biletler için kuyruk oluştuSamsun’da şampiyonluk maçı heyecanı: Biletler için kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Celal Karatüre'ye polis koruması tartışma yarattı!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

