Başkan açıkladı! Jose Mourinho geri dönüyor

Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğu yeniden tartışma konusu oldu. Xabi Alonso sonrası göreve getirilen Alvaro Arbeloa’nın sezon sonunda takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılmıyor.

PEREZ SÜRECİ BİZZAT YÖNETİYOR

Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör arayışını doğrudan kendisi yürütüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Perez’in öncelikli hedefi, daha önce de takımı çalıştırmış olan Jose Mourinho.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti sonrası yürütülen teknik direktör sürecinde genel menajer Jose Angel Sanchez ön plandayken, bu kez karar mekanizmasının başında doğrudan Perez bulunuyor.

MOURINHO GERİ DÖNÜYOR

Perez’in Mourinho’nun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edilirken, kulüp içindeki bazı isimlerin bu fikre mesafeli olduğu belirtiliyor. Yönetimde görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen, başkanın deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirme isteği dikkat çekiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BARÇA'NIN 9 PUAN GERİSİNDE

İspanyol devinin son dönemdeki performansı bu arayışı hızlandırdı. Geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan Madrid ekibi, bu sezon da hem Şampiyonlar Ligi’ne hem de Kral Kupası’na erken veda etti. LaLiga’da ise lider Barcelona’nın 9 puan gerisinde kalındı.

Perez’in hedefi, üst üste gelen başarısız sezonların ardından takımı yeniden zirveye taşımak.

3 YIL ÇALIŞTIRDI

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Teknik direktörlük kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Portekizli çalıştırıcı; Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli kulüplerde görev yaptı.

Son olarak Fenerbahçe’de çalışan Mourinho, sezon başında bu görevinden ayrılarak yeniden Benfica ile anlaşma sağlamıştı.