Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Mankenlik kariyerinin ardından müzik çalışmalarına yönelen Tuğba Özay, Antalya’da bulunan çiftliğiyle ilgili aldığı karar ve vasiyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Özay, uzun yıllardır büyük emek verdiği mülkünün manevi değerinin kendisi için çok yüksek olduğunu belirtti.

Özay, mülkü satmayı kesinlikle düşünmediğini şu sözlerle aktardı: "Bugün istesem orayı satar, İstanbul’un en güzel yerinde yalıda otururum. Ama Allah bana orayı sattırmasın. Oradaki her bir ağaçta, her bir çiçekte rahmetli babamın büyük emeği var."

"BU BENİM VASİYETİMDİR"

Tuğba Özay, vefatının ardından mülkünün geleceğine dair kararını vererek vasiyetini paylaştı.

Çiftliğin kamusal bir amaca hizmet etmesini istediğini belirten Özay, "Öldüğümde o çiftlik evini, babamın adını, anılarımızı ve Özay soyadını yaşatması için devletimizin herhangi bir kurumuna bağışlayacağız. Bu benim vasiyetimdir" ifadelerini kullandı.