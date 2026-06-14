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Curaçao, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Hem de Almanya'ya karşı attıkları golle

Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao attığı golle tarihe geçmeyi başardı. Almanya karşısında sürpriz bir gol bularak herkesi şaşırtan Curaçao bu golle birlikte tarihlerindeki ilk Dünya Kupası golünü kaydetti.

Curaçao, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Hem de Almanya'ya karşı attıkları golle
Emre Şen

Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya attı. Golün ardından Curaçao futbolcularının yaşadığı sevinç tarihe geçti.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Sadece 150.000 nüfusu bulunan Curaçao'nun attığı bu gol sosyal medyada da kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

HOCALARI ÇOK TANIDIK!

Curaçao ile Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren eski Fenerbahçeli Dick Advocaat bir süredir takımı çalıştırıyor. Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü olan Dick Advocaat bu anlamda da başka bir istatistik olarak tarihe geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya dünya kupası Dick Advocaat Curaçao
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