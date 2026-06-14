Curaçao, Dünya Kupası'nda tarihe geçti! Hem de Almanya'ya karşı attıkları golle

Curaçao, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya attı. Golün ardından Curaçao futbolcularının yaşadığı sevinç tarihe geçti.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Sadece 150.000 nüfusu bulunan Curaçao'nun attığı bu gol sosyal medyada da kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

⚽ Comenencia'dan tarihi gol! Curaçao, Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü Almanya’ya attı! pic.twitter.com/ix9egaEIu6 — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

HOCALARI ÇOK TANIDIK!

Curaçao ile Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren eski Fenerbahçeli Dick Advocaat bir süredir takımı çalıştırıyor. Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü olan Dick Advocaat bu anlamda da başka bir istatistik olarak tarihe geçti.