Başkan Adli’den Kadir Gecesi mesajı

Çalışan-Sen Van İl Başkanı ve Din Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Kur’ân-ı Kerîm’de övgüyle sözü edilen Kadir Gecesi’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyor olmak çok güzel bir duygu” diyen Yusuf Adli, “Fazîleti ve üstünlüğüyle en kıymetli ve en hayırlı aylardan biri olan Ramazan-ı Şerifi uğurlamaya hazırlanıyoruz. Tüm Müslümanların bu ayın feyzinden nasip almış olmasını ümit ediyoruz. En faziletli, kıymetli gecelerden biri olması Müslümanlar için büyük anlam taşıyor. Yüce Allah, Kadir Suresinde şöyle buyuruyor, ‘Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar.’ Peygamber Efendimiz de ‘Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlâs ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır’ diye buyuruyor. Son zamanlarda İslam coğrafyasında birliği, dirliği bozulan Müslümanların kurtuluşu için Kadir Gecesi’ni iyi değerlendirelim. Allah’ın bize lütfettiği bu faziletli gecenin ihya edileceği saatlerde ellerimizi göğe açtığımız zaman mazlum kardeşlerimiz için dua etmeyi unutmayalım. Şehitlerimiz ve onların geride kalan yetim ve öksüz yavruları için dua edelim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, ‘Kadir Gecesi’nde bir defa, Kadir Suresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.’ Kadir Gecesi’nin manasını idrak ederek iyi değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifâde edebilmek, bu yararını arttırmak için namaz kılmak, Kur’an okumak, zikir ile meşgul olmak, salâvat-ı şerife getirerek dua etmek, Yüce Allah‘a niyazda bulunmak, sadaka vermek gibi halis amel ile bu vaktin nurundan faydalanmak, bu vakti Allah’ın nuru ile nurlandırarak geçirmek bizim kazancımız olacaktır. Yüce Allah Celle ve Celalüh, mübarek Kadir Gecesi’ni hakkıyla ihya eden kullar arasına girmeyi Müslümanlara nasip eylesin. Müslümanları, zatına kul ve Habibine ümmet olma şerefine nail olarak cennetine girmeyi nasip etsin. Rabbimiz, bu mübarek geceyi, insanlığın korona virüsten kurtuluşuna vesile kılsın, ülkemizin birliğini, dirliğini, huzurunu ve devletimizin bekasını ilelebet payidar olmasını nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle tüm Müslümanların mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyor, hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

