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Başkan Ağar: “Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı tanınmalı”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar, üniversitelerde çalışan idari personellere tayin hakkının tanınması gerektiğini söyledi.Şemsettin Ağar yaptığı basın açıklamasında, üniversitede çalışan idari personel 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık gibi özür durumu tayin hakkından yararlanamadığını söyledi.İdari personelin büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ağar, “Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personel bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşamaktadır.Düşünebiliyor musunuz; üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir.

Başkan Ağar: “Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı tanınmalı”

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar, üniversitelerde çalışan idari personellere tayin hakkının tanınması gerektiğini söyledi.
Şemsettin Ağar yaptığı basın açıklamasında, üniversitede çalışan idari personel 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık gibi özür durumu tayin hakkından yararlanamadığını söyledi.
İdari personelin büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ağar, “Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personel bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşamaktadır.
Düşünebiliyor musunuz; üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir. Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkanı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır.
Ayrıca eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşanmakta, bazıları boşanma aşamasına gelmekte, dolayısıyla aile bütünlükleri bozulmaktadır.
Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar da çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olabilmektedir. Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanları verimli ve kaliteli iş üretememektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu hak mahrumiyetlerine kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla YÖK’e gönderilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık.
Bu kampanya kapsamında; YÖK’ün, üniversitelerde görev yapan personelin, 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz.
YÖK bu talebimizi hayata geçirirse, üniversite personeli daha huzurlu, verimli ve mutlu olarak çalışacaktır. Dolayısıyla YÖK’ün konuyu bir an önce gündeme almasını ve çözüm üretmesini bekliyoruz. Mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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