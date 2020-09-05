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Başkan Ahmet Kulat güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kongrede Eczacı Ahmet Kulat, atama ile getirildiği göreve 406 delegenin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin vücut ısıları ölçüldü ve maske ve mesafe uyarıları yapıldı.
Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunusever’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat yaptı. Kulat, "Sizleri, kendimin ve liderimin başını önüne eğdirecek hiçbir işin içinde olmayacağız. Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız” dedi.
Protrkolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.
406 delegesi bulunan Simav AK Parti Teşkilatı’nın yoğun ilgi gösterdiği kongrede Ahmet Kulat yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Abdullah Emre Çetiner, Ali İhsan Kuşdemir, Hüseyin Kalaycık, İsmail Baştuğ, İsmail Teke, İzzet İnal, Mehmet Baytekin Oruk, Mehmet Sevilmiş, İlhan Uğur, Murat Karakoç, Mustafa Türe, Niyazi Kurnaz, Ömer Ozan, Melek Çaylak, Serkan Yıldırım, Sevim Kabak, Veysel Nergis, Yusuf Doğrul ve Yusuf İlivan seçildi.
Kongreye Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunusever ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Büyük Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Şerifoğlu Eczanesi
Tavsanli
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