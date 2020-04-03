YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı

Başkan Akağaç esnafa eldiven ve maske dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüsü sebebiyle pazaryerinde pazarcı esnafımızla Korona virüs tehlikelerini istişare ettik.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Belediye tarafından esnaflara Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıtıldı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüsü sebebiyle pazaryerinde pazarcı esnafımızla Korona virüs tehlikelerini istişare ettik. Bu nedenle maske ve eldivenle yapılacak alışverişlerin önemini belirttik. Emniyet ve Jandarma birimlerimizle beraber eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Pazar yerimizde tezgahlar arasında 3 metre olması konusunda zabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldı. Pazaryeri girişinde gerekli önelemler alınarak yoğunluk olması önlendi. İnşallah en kısa zamanda bu beladan milletimiz kurtulacak’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
13:08
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:52

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.