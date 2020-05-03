Başkan Akay güvercinleri besledi

Seyhan Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle bulaşın yayılmaması için uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında düzenli olarak yapılan sokak hayvanlarını besleme çalışmasının yanında ilçenin muhtelif yerlerinde kümelenen güvercinleri de aç bırakmadı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sokak hayvanları için salgından sonra oluşturulan yeni besleme alanlarına ek olarak belirlenen Ulucami, 5 Ocak Meydanı ve Atatürk Parki içi gibi yerlerde kümelenen güvercinleri elleriyle besledi. Sadece kedi-köpekleri değil doğada evcilleştirilebilen tüm hayvanat dünyası üyelerini ellerinden geldiğince beslemeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Akay, şöyle konuştu;

“Kısıtlamanın olmadığı dönemlerde bu alanlarda halk tarafından beslenen güvercinler şimdi bundan yoksunlar. Salgından sonra lokanta ve kafe gibi iş yerlerinin kapatılmasıyla buradan beslenen sokak hayvanları için oluşturduğumuz yeni besleme noktalarının yanında güvercinler için de besleme noktaları oluşturulmuştu. Sokak hayvanlarına besleme yapılırken güvercinler de unutulmuyor. Halkımızın içi rahat olsun, kedi-Köpek gibi sokak hayvanlarının yanında güvercinler de bize emanet”

