YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Akay, Kayseri Şeker’in üretim aşamalarını inceledi

Başkan Akay, Kayseri Şeker’in üretim aşamalarını inceledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül tarihinde pancar işlemeye başlayacak olan Kayseri Şeker Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerde çalışan işçiler ile sohbet edip, İşletme Müdürü Sırrı Doğanlı ve diğer Birim Amirlerinden üniteler ve randımanları hakkında bilgiler aldı.Yaklaşan 66.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 26 Eylül tarihinde pancar işlemeye başlayacak olan Kayseri Şeker Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak, kampanya süresince 24 saat çalışacak olan tesislerde çalışan işçiler ile sohbet edip, İşletme Müdürü Sırrı Doğanlı ve diğer Birim Amirlerinden üniteler ve randımanları hakkında bilgiler aldı.
Yaklaşan 66. Pancar Alım Kampanyası öncesi Kayseri Şeker’in, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ile hijyen gibi konularda çok sıkı tedbirler alan 3 fabrikada, tavizsiz bir şekilde insan sağlığı ön planda tutuluyor.
Yapılan hazırlıkları ve çalışmaları yerinde inceleyerek, Kayseri Şeker’in tüm üretim birimlerini ziyaret eden Başkan Akay, 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası’nın başarılı ve sorunsuz geçirilebilmek adına yetkililer ile istişarelerde bulundu. Üretimin herhangi bir aksamaya veya kesintiye uğramaması için Kayseri Şeker ailesi mensuplarının bu dönemde çok daha tedbirli çalışacağını söyleyen Başkan Akay, Pandemi süresince Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında hijyen, dezenfeksiyon ve iş güvenliği hususlarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Başkan Akay, incelemelerinin ardından üretim aşamasındaki Birim Amirleri ile bir araya gelerek, alınacak önlemler ve ünitelerin çalışmaları hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.