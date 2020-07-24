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Başkan Akay’dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Akay mesajında, “Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır.

Başkan Akay’dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Akay mesajında, “Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yerel, gerekse de ulusal basında hakkıyla görev yapan ve basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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