Başkan Akay’dan 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Akay mesajında, “Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yerel, gerekse de ulusal basında hakkıyla görev yapan ve basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

