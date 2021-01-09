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Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, meslektaşlarının bu gününü kutladı.Akbilek, “Tarihin belgelenmesi, bugünün geleceğe aktarılması, fotoğraf ve film ile kayıt altına alınan belgelerin kamuoyu ile paylaşılarak halkın doğru bilgi almasını amaçlayan gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.Gerçekten zor şartlar içerisinde, maddi ve manevi olarak kısıtlı imkânlarla çalışan meslektaşlarımızın gelecekte daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi için bizler yani gazetecileri tek bir çatı altına toplayan kurumlar olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, meslektaşlarının bu gününü kutladı.
Akbilek, “Tarihin belgelenmesi, bugünün geleceğe aktarılması, fotoğraf ve film ile kayıt altına alınan belgelerin kamuoyu ile paylaşılarak halkın doğru bilgi almasını amaçlayan gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gerçekten zor şartlar içerisinde, maddi ve manevi olarak kısıtlı imkânlarla çalışan meslektaşlarımızın gelecekte daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi için bizler yani gazetecileri tek bir çatı altına toplayan kurumlar olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Amacımız meslektaşlarımızın içinde bulundukları imkânsızlıkları aşarak daha iyi şartlara kavuşmalarıdır. Umarım bu mesleği layıkı ile icra eden arkadaşlarımızın tümü 212 Sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılmaya devam eder. Bu kanun çalışan gazetecilerin haklarını koruyarak onların aynı zamanda geleceklerini de garanti altına almaktadır.
Bugün unutulmaması gereken en önemli şey, bizler yani gazeteciler tamamen halkımızın doğru bilgi alabilmesi için geç gündüz demeden çalışarak en doğru bilgiye ve kaynağına ulaşabilmek için çabalıyor. Bu görevi yaparken bizlere yardımcı olan kamu idarecileri ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ancak haberin doğru kaynaktan alınarak kamuoyunun doğru bilgilendirebilmesi hususunda bizlere yardımcı olmadıkları gibi zorluk çıkaran kamu kurum ve kuruluşları da yok değil. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için vazgeçilmez kurallardır. Bu hassasiyetimiz karşısında bizlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yasaların haklarımızı savunur olması gerekmektedir. Devletimizden özellikle yerel basını destekleyici kanunlar çıkarmasını ve basın emekçilerinin geleceğini garanti altına almasını ve bu anlamda gerekli denetimlerin daha sıkı yapılmasını da bekliyoruz.
Demokrasimiz geliştikçe, basın özgürlüğü konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Umarım halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve ilimizin hak ettiği yardımlardan faydalanabilmesi, sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması konusunda memleketin sesi olmaya çalışan gazetecilerimizin önündeki engelleri hep birlikte kaldırabiliriz. Bu memleket hepimizin. Bizler bu memleket için çalışan emekçiler olarak sadece bir gün hatırlanmak istemiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için kamu ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde doğru bilgi için çalışmak istiyoruz. Ben İlimizdeki ve ülkemizdeki tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:11
Akşam
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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