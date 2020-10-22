Başkan Akçadurak: “Semt spor sahalarının sayısını arttıracağız”

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçabudak, semt spor sahalarının sayısını artıracaklarını ifade etti.

Gençlerin ve çocukların, semt sahalarında sporun içerisinde yer alarak toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabileceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemize kazandırdığımız semt sahalarında uzaktan eğitim dönemindeki çocuklarımızın, boş zamanlarında ilçe merkezindeki semt sahalarında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde spor yaparak stres atmalarını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi spora özendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve sağlıklı spor yapabilmeleri amacı ile futbol, voleybol ve basketboldan oluşan semt spor sahaları hizmete girdi. İnşallah önümüzdeki süreçte semt spor sahalarının sayısını artıracağız" dedi.

