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Başkan Akçadurak’tan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bir maaş destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’dan destek geldi.Başkan Akçadurak, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa sesleniş konuşmasında, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı kampanyaya şahsım adına bir aylık maaş desteği veriyorum.

Başkan Akçadurak’tan ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bir maaş destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’dan destek geldi.
Başkan Akçadurak, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa sesleniş konuşmasında, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı kampanyaya şahsım adına bir aylık maaş desteği veriyorum. Ayrıca AK Parti Belediye Meclis Üyelerinin de bağışta bulunarak kampanyaya destek verdiklerini bildirmek isterim” dedi.
Başkan Akçadurak, “ Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz inşallah. Çünkü Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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