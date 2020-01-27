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Başkan Akgün: “EMITT, kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor”

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “EMITT Turizm Fuarı, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından katılımcısı ile kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor. Fuar Türkiye ve İstanbul’un tanıtımı açısından da önemli bir fırsat” ifadesini kullandı.
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), kapılarını 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 24’üncü kez açıyor. Uluslararası kültür paylaşımını ve ülkelerin turizm açısından tanıtımını projelendiren Büyükçekmece Belediyesi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleyerek fuarın dikkat çeken stantları arasında yerini alacak. Büyükçekmece Belediyesi ziyaretçilerini 2. Salon A/472 numaralı standında kabul edecek.

“Türkiye ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol oynuyor”
Büyükçekmece’nin tanıtımı açısından EMITT Turizm Fuarı’nı önemsediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “EMITT, turizm sektöründeki yeni gelişmeleri görebilmek, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımında büyük rol oynuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece’de ağırlıyoruz. Fuarımız sayesinde ilçemize gelen vatandaşlarımıza projelerimizi anlatma imkanı buluyoruz” dedi.

“Fuar Türkiye ve İstanbul’un tanıtımı açısından da önemli”
Her yıl fuar kapsamında yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece’de ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Akgün, “EMITT Turizm Fuarı, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından katılımcısı ile kültür ve turizm hayatımıza zenginlik katıyor. Fuar Türkiye ve İstanbul’un tanıtımı açısından da önemli bir fırsat” ifadesini kullandı.

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